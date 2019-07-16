У Зеленского захотели провести еще одни выборы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщает ICTV.

Причем, по его словам, глава государства осознает, что просто смена лиц в системе действующей власти бессмысленна.

«Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом», — подчеркнул Стефанчук.

Он пояснил, что данное решение было принято для того, чтобы перезагрузить всю систему отношений власти с гражданами.

Политик заключил, что выборы могут пройти осенью или раньше.

Ранее сообщалось, что Зеленский массово увольняет послов Украины.