У Зеленского захотели провести еще одни выборы
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Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщает ICTV.
Причем, по его словам, глава государства осознает, что просто смена лиц в системе действующей власти бессмысленна.
«Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом», — подчеркнул Стефанчук.
Он пояснил, что данное решение было принято для того, чтобы перезагрузить всю систему отношений власти с гражданами.
Политик заключил, что выборы могут пройти осенью или раньше.
Ранее сообщалось, что Зеленский массово увольняет послов Украины.