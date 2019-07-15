Вакарчук призвал сажать за переговоры с Россией

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Лидер украинской партии «Голос» и лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук призывает сажать тех переговорщиков с Россией, которым Киев не выдал соответствующих полномочий. Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что Вакарчук планирует подать законопроект о лишении свободы таких граждан в новом созыве Верховной рады Украины. Кроме того, он выступил с предложением о внесении изменения в статью «Госизмена».

По мнению Вакарчука, переговорщиков без необходимых полномочий нужно лишать свободы на срок от 13 до 15 лет и запрещать занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Ранее лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук оказался в неловкой ситуации во время дебатов с руководителем партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.