Матвиенко внесла ясность в сообщения об ограничениях в Сети

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко разъяснила, что у российского руководства нет намерения вводить новые ограничения в интернете, сообщает РИА «Новости»

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