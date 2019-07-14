На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Он заявил, что беспорядки могут начаться, как только исчезнут гарантии, которые действующий генпрокурор дал бывшему лидеру страны Петру Порошенко.

После этого, по мнению Портнова, «вся эта лавина» будет идти в геометрической прогрессии.

Он отметил, что в худшем случае киевские власти начнут ловить всех подряд в разных местах.