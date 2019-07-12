Среди подписей за ряд кандидатов в Мосгордуму нашли «мертвые души»

Среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли, сообщил РИА 'Новости» член комиссии Дмитрий Реут.

Ранее в соцсетях появилась информация, что у ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружились «мертвые души» в подписях, то есть некоторые кандидаты сдали в избирком подписи людей, которые уже давно умерли.

«Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается», - сказал Реут, отвечая на вопрос, есть ли среди подписей некоторых кандидатов «мертвые души».

Он также отметил, что в случае подтверждения данной информации такие подписи будут считаться недействительными.