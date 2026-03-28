Захарова выступила против передачи Украине ядерного оружия

Первыми, кто станет жертвами ядерного шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского в случае появления у республики ядерного оружия, будут страны Западной Европы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия».

Таким образом дипломат прокомментировала слова украинского лидера о том, что гарантии безопасности для Киева должны включать в себя передачу стране ядерного оружия.

«Он будет не просто требовать денег и оружия, он будет диктовать им условия по содержанию своего режима», — предположила Захарова.

По ее словам, Российская Федерация настаивает на безъядерном статусе Украины. Захарова подчеркнула, что эта позиция основана на понимании первопричин украинского кризиса.

В феврале Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие, чтобы повлиять на ход переговоров по урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия ответит на передачу Киеву ядерного оружия.

 
