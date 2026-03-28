Германии и Евросоюзу в целом необходимо немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа через «Северный поток 2» на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность», — заявил Нимайер.

По его оценке, ключевым пунктом договоренностей с Москвой должен стать запуск поставок газа через «Северный поток 2», а также импорт нефти и дизеля из России. Препятствием являются санкции, однако возвращение от них к нормальному взаимодействию избавило бы Евросоюз и ФРГ от проблем, считает эксперт.

«Нужно просто снять санкции, и у нас немедленно будет топливо для европейской экономики», — сказал он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывалась от восстановления отношений с Европой.