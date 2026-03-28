Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Европе опасаются, что Трамп бросит НАТО и пойдет на сделку с Россией

The Times: в Европе опасаются, что США бросят НАТО и заключат сделку с Россией
Гавриил Григоров/РИА Новости

В Европе растут опасения, что Соединенные Штаты могут бросить своих союзников по НАТО и пойти на сделку с Россией. Об этом пишет The Times со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников издания, Европа должна быть готовой сражаться в одиночку в случае «наихудшего сценария». На континенте опасаются, что президент Дональд Трамп откажется защищать страны военного блока в случае потенциального нападения на их территорию, говорится в тексте.

«Уход американцев из европейских дел безопасности уже не является наихудшим сценарием. Наихудший сценарий — это уход американцев из европейской безопасности и их поворот против нас... Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами — то, что казалось невозможным пять-шесть лет назад», — заявил один из собеседников Times.

Другой источник из Великобритании поделился опасениями, что США могут отказаться защищать восточный фланг НАТО.

Накануне Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут прекратить поддержку НАТО из-за действий альянса. По его словам, Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на защиту Североатлантического альянса.

Ранее в Китае сообщили, как президент РФ Владимир Путин сыграл на опережение против планов Трампа.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
