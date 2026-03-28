РИА Новости: в ВСУ открывают огонь по отказывающимся от отправки на линию фронта

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) открывают огонь по солдатам, которые отказываются покидать тыловые позиции и отправляться на линию боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного украинского бойца Дмитрия Литвина.

По данным агентства, мужчина был осужден на 7,5 года по ст. 119 УК Украины. Находясь в тюрьме, он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком армии страны «Да Винчи». В материале подчеркивается, что в прошлом это соединение формировалось из представителей «Правого сектора» (организация запрещена в России).

Как рассказал Литвин, один из его сослуживцев отказался идти на передовую и остался в тыловой позиции. Пленный солдат подчеркнул, что впоследствии отказника «пустили в расход» другие военные ВСУ.

«Это (расправы над солдатами за отказ выполнять приказы. — «Газета.Ru») уже не просто какая-то единичная история. Об этом говорят все, что это практикуется», — отметил украинский военнослужащий.

26 марта в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». Более 40 бойцов этого соединения отказались выполнять задачи на фронте.

Ранее руководство ВСУ обвинили в содержании дезертиров в ямах.