Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы показатели давления, которые снижают риск инсульта после 65 лет

Врач Резник: давление у людей старше 65 лет должно быть не выше 130-140 на 80
Prathankarnpap/Shutterstock/FOTODOM

Снизить риски развития инсульта можно, если контролировать показатели давления. Так, артериальное давление в возрасте до 65 лет должно быть 120–130/80, старше 65 – 130–140/80, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

«Контролировать артериальное давление крайне важно, ведь артериальная гипертензия является изменяемым фактором риска развития инсульта. Артериальное давление в возрасте до 65 лет должно быть– 120–130/<80, старше 65 – 130–140/<80 мм рт. ст. Пульс в норме должен быть 55-80 ударов в минуту. Ответственность за здоровье несет сам пациент! Очень важно, чтобы он хотел достичь указанных целей для профилактики инсульта", — объяснила доктор.

Здоровым людям достаточно производить измерения во время прохождения профилактических осмотров или на приеме у врача-раз в несколько месяцев. Если человек страдает от высокого давления, даже после подбора терапии, ему необходимо вести дневник артериального давления и проводить самоконтроль два раза в день: утром и вечером.

«Стоит помнить, что проводить измерения стоит в спокойном состоянии. Важно, проводить измерение правильно для получения достоверных результатов. За 30 минут исключить физическую нагрузку, стресс, не употреблять обильное количество пищи, и, конечно же, отказаться от кофе, курения и алкоголя», — посоветовала врач.

Причем изменения в образе жизни должны происходить постепенно. Врач рекомендует ограничивать соль до 5г в день, насыщенные жиры до 10%, избегать трансжиров, добавить в рацион фрукты и овощи, поддерживать здоровый вес и регулярно контролировать уровень гликированного гемоглобина и общего холестерина.

«Традиционно инсульт считается заболеванием старшей возрастной группы, однако в последние годы он «помолодел». Это связано с увеличением количества пациентов с факторами риска данного заболевания. Например, сегодня наблюдается омоложение гипертонии в России у лиц 35-44 лет, поэтому крайне важно уже с молодого возраста следить за своим здоровьем и корректировать образ жизни», — заключила врач.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!