Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что идея в переименовании России и русского языка показывает невежество советника президента Украины Никиты Потураева. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам Бальбека, Украина может менять названия всего, что хочет, однако советник украинского президента «демонстрирует невежество в истории Украины, пытаясь разделить русский язык на южно-русский и российский».

Он отметил, что в современной Украине это поощряется и является «предметом гордости».

Депутат напомнил, что русскоговорящие украинские жители несколько лет подвергается репрессиям и унижениям.

Ранее Потураев выразил желание переименовать русский язык в «российский», а Россию в «Московию».