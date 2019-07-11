Госдума ответила на желание Украины переименовать Россию
close
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что идея в переименовании России и русского языка показывает невежество советника президента Украины Никиты Потураева. Об этом сообщают РИА «Новости».
По словам Бальбека, Украина может менять названия всего, что хочет, однако советник украинского президента «демонстрирует невежество в истории Украины, пытаясь разделить русский язык на южно-русский и российский».
Он отметил, что в современной Украине это поощряется и является «предметом гордости».
Депутат напомнил, что русскоговорящие украинские жители несколько лет подвергается репрессиям и унижениям.
Ранее Потураев выразил желание переименовать русский язык в «российский», а Россию в «Московию».