Авто посольства России попало в ДТП в Албании, пишут СМИ
close
Автомобиль представителей российского посольства в Албании попал в аварию, сообщает Albanian Daily News.
Уточняется, что инцидент произошел между двумя городами: Рогожина и Кавая.
«Дорога была очень скользкой, и водитель потерял контроль над управлением машины», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, автомобиль вылетел с дороги на обочину. В результате случившегося пострадали и получили ранения два человека.
По некоторым данным, среди пострадавших может быть сотрудник дипломатического представительства в Тиране.
Официального подтверждения этой информации пока нет.