Одной категории украинцев продлили бронь по мобилизации

Власти Украины продлили на месяц отстрочу от мобилизации для сотрудников «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»). Об этом сообщает украинское издание Еspreso.tv.

«Кабмин постановил продлить бронирование от мобилизации для некоторых категорий военнообязанных, в том числе железнодорожников», — уточнили в публикации.

В материале отметили, что соответствующее постановление в пятницу, 3 мая, подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В документе сказано, что отсрочка от призыва на военную службу автоматически продлится для сотрудников, работающих на железной дороге, еще на один месяц. По данным, которые озвучил председатель правления «Укрзализныцы» Евгений Лященко, число сотрудников компании составляло более 190 тыс. человек.

Накануне украинские военкоматы получили возможность штрафовать граждан без решения суда. Информация об этом появилась в местной газете «Страна.ua» со ссылкой на заявление заместителя главы правоохранительного комитета Верховной Рады Украины Андрея Осадчука.

Ранее украинские военкоматы получили возможность штрафовать граждан без решения суда.