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«Люди чуть с ума не сошли»: водитель рассказал об обстановке на трассе Пермь – Екатеринбург

Водитель фуры простоял 16 часов на трассе Пермь – Екатеринбург из-за снегопада

Дальнобойщик Тимофей, простоявший из-за снегопада 16 часов в пробке на федеральной трассе ПермьЕкатеринбург, рассказал «Газете.Ru», что стихия застала его врасплох. По словам мужчины, в его фуре всегда есть вода и еда, однако водители легковых автомобилей «чуть не сошли с ума». Он отметил, что люди помогали друг другу, и паники в пробке не было.

«Встал в пробку в 22 часа по пермскому времени (20.00 мск. – «Газета.Ru»). [Сейчас] только начинаем движение. Стояли 16 часов в районе Бисерти. Снегопад застал неожиданно, новостей о стихии почему-то не слышал. Выехал из Перми — было сухо. МЧС и дорожников не видел. Работаю на фуре, еда и вода всегда с собой, поэтому справились. На легковых люди чуть с ума не сошли — ни топлива, ни воды. Помогли, чем смогли, своими силами. Снега было около 15-20 см. Мы же русский народ, какая паника, все спокойно. У кого было мало топлива — компоновались в соседние машины. Зимой на фурах по несколько суток стояли из-за снегопадов, так что это ерунда», — сказал он.

Пассажирка автобуса, следующего по маршруту Пермь – Челябинск, Екатерина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что почти ни у кого в салоне не было воды или еды. Она уточнила, что в автобусе были дети, а из-за многочасовой пробки у пассажиров «начала расти тревога».

«Автобус Пермь – Челябинск. Выехали вчера в 22:15 (20.15 мск. – «Газета.Ru»). И мы все еще даже до Екатеринбурга не доехали. В данный момент нам разрешили проехать в объезд. Мы вчера выехали из Перми, снега не было. Автобус почти полный, есть дети. Еды и воды практически ни у кого не было. И никто к нам на помощь не приезжал. Паники не было, но тревога начала расти. У большинства даже воды нет с собой. А справились легко, главное — поддерживать друг друга. За эти часы мы все как-то сдружились», — рассказала она.

Сильный снегопад накрыл некоторые регионы России, в том числе Свердловскую область и Пермский край, в ночь на 4 мая. Из-за метели без света остались населенные пункты в четырех округах Свердловской области. По информации компании «Россети Урал», такие последствия непогоды не фиксировались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Из-за стихии в регионе были перекрыты участки трасс для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части — временные ограничения были введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, а также для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр).

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальных заморозках.

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