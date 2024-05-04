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Звезда «Сумерек» вернется в вампирском инди-фильме от режиссера «Мэнди»

Актриса Кристен Стюарт сыграет в фильме «Плоть богов» о вампирах с Айзеком

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FilmStills.net/Global Look Press

Актриса Кристен Стюарт снимется в вампирском триллере «Плоть богов» вместе со звездой «Дюны» Оскаром Айзеком. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Фильм расскажет о супружеской паре Рауле (Айзек) и Алексе (Стюарт), которая каждый вечер покидает роскошные апартаменты и погружается в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды герои встречают таинственную женщину, которая вовлекает их в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.

Режиссером проекта выступил Панос Косматос, известный по хоррору «Мэнди». За сценарий отвечал Эндрю Кевин Уокер (автор триллера «Семь» Дэвида Финчера). Как признался Косматос, создатели фильма хотят отправить зрителя в увлекательное путешествие прямиком к пульсирующему сердцу ада. Съемки проекта планируют начать уже в 2024 году.

Кристен Стюарт обрела известность после выхода первой части фильма «Сумерки» в 2008 году. Недавно актриса сыграла писательницу и политическую активистку Сьюзен Зонтаг в байопике, посвященном жизни и карьере знаменитой эссеистки. За последние несколько лет Кристен Стюарт уже играла в двух биографичных фильмах: драме «Опасная роль Джин Сиберг» про звезду культовой ленты «На последнем дыхании» Годара и байопике «Спенсер», повествующем о уик-энде, во время которого принцесса Диана решила подать на развод с принцем Чарльзом.

Ранее граффити с Бодровым в Петербурге завесили плакатом с персонажем «Звездных войн».

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