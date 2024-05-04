Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студенты Тринити-колледжа заблокировали доступ к древней рукописи

В Ирландии пропалестинские студенты заблокировали доступ к древней рукописи

close
100%
tcdsu_president/X

В Ирландии студенты Тринити-колледжа устроили палаточный лагерь, требуя разорвать связи между учебным заведением и «творящим геноцид» Израилем. Об этом в соцсети X написал глава союза студентов колледжа Ласло Молнарфи.

Студенты забаррикадировали вход в библиотеку колледжа, где хранится знаменитая средневековая рукопись «Келлской книги».

«Келлская книга закрыта на неопределенный срок. Во время геноцида нельзя вести себя как обычно. Разрыв связей дублинского Тринити-колледжа с геноцидным государством Израиль!», — написал Молнарфи.

Он выложил фотографии, на которых видно нагромождение деревянных лавок, преграждающих вход в корпус. Студенты установили около 40 палаток на лужайке колледжа, на публикациях мелькают флаги Палестины.

4 мая издание Wall Street Journal написало, что студенческие протесты в поддержку Палестины возникли в университетах США на основе многомесячной подготовки, а также поддержки со стороны опытных активистов.

2 мая сообщалось, что нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных акций в поддержку Палестины, которые проходят на территориях университетских кампусов.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами