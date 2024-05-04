Студенты Тринити-колледжа заблокировали доступ к древней рукописи

В Ирландии студенты Тринити-колледжа устроили палаточный лагерь, требуя разорвать связи между учебным заведением и «творящим геноцид» Израилем. Об этом в соцсети X написал глава союза студентов колледжа Ласло Молнарфи.

Студенты забаррикадировали вход в библиотеку колледжа, где хранится знаменитая средневековая рукопись «Келлской книги».

«Келлская книга закрыта на неопределенный срок. Во время геноцида нельзя вести себя как обычно. Разрыв связей дублинского Тринити-колледжа с геноцидным государством Израиль!», — написал Молнарфи.

Он выложил фотографии, на которых видно нагромождение деревянных лавок, преграждающих вход в корпус. Студенты установили около 40 палаток на лужайке колледжа, на публикациях мелькают флаги Палестины.

4 мая издание Wall Street Journal написало, что студенческие протесты в поддержку Палестины возникли в университетах США на основе многомесячной подготовки, а также поддержки со стороны опытных активистов.

2 мая сообщалось, что нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных акций в поддержку Палестины, которые проходят на территориях университетских кампусов.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.