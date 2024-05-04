Игру «Зенита» с ЦСКА назвали разочарованием

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что остался недоволен игрой петербургского «Зенита» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я разочаровался «Зенитом», потому что питерцы вполне могли получить третье поражение подряд. Для них хорошо, что смогли забить в конце матча. Для такого состава, который имеет «Зенит», ничья – это неудовлетворительный результат», — заявил Балахнин.

Игра, которая состоялась 1 мая в Москве, завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Победитель встретится в кубковом суперфинале с победителем пары «Балтика» — «Спартак».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Краснодара», который отстает от петербуржцев по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 47-ю очками «Динамо». ЦСКА набрал 38 баллов и расположился на восьмом месте.

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