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ВСУ обстреляли деревню в Курской области

ВСУ совершили обстрел деревни Успеновка в Курской области

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел деревни Успеновка в Кореневском районе. При этом никто не пострадал, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

При этом Старовойт отметил, что повреждения получили два дома.

«Возникли возгорания в двух домовладениях. Пожарные расчеты приступят к ликвидации огня, как только позволит обстановка. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — написал Старовойт.

До этого глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины десять раз обстреляли село Коровяковка в Курской области. Он подчеркнул, что из жителей никто не пострадал. Всего зафиксировали десять прилетов. В результате атаки повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили. По словам Старовойта, подомовой обход продолжается, власти окажут помощь собственникам поврежденного имущества.

Накануне губернатор Курской области сообщил о последствиях обстрела. ВСУ атаковали села Гордеевка, Гуево и Горналь, деревню Елизаветовка, хутор Заря, поселки Краснооктябрьский и Новый Путь. При помощи средств РЭБ беспилотники удалось обезвредить. До этого с дрона сбросили взрывное устройство на поселок Теткино. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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