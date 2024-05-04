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Ученые выяснили причину быстрого разрушения морских ледников Антарктиды

JOG: шельфовые льды Антарктики прогибаются и ломаются под тяжестью талой воды

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Depositphotos

Группа гляциологов под руководством специалистов из Университета Колорадо в Боулдере из США выяснила причину разрушения морских ледников Антарктиды. Оказалось, что ледяные поля не выдерживают веса талых вод, скопившихся на их поверхности. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Glaciology (JOG).

Когда температура воздуха в Антарктиде повышается и шельфовый лед тает, вода утяжеляет и заставляет его прогибаться вплоть до разрушения. Это может способствовать повышению уровня моря.

Команда проверила свои наблюдения на практике в ходе экспедиции на морской ледник Георга VI на Антарктическом полуострове. Ученые обнаружили углубление на поверхности льда, образованное талыми водами. Исследователи использовали высокоточные GPS-станции для фиксации изменений высоты поверхности льда.

Как показали данные наблюдений, лед в центре бассейна прогнулся примерно на 30 сантиметров из-за давления воды.

Команда также обнаружила, что горизонтальное расстояние между краем и центром бассейна талого озера увеличилось более чем на 30 сантиметров.

Скорее всего, это произошло из-за образования и/или расширения круглых трещин вокруг озера с талой водой, что было зафиксировано на снимках.

Работа подтвердила результаты моделирования, которые показывают, что огромный вес тысяч озер с талой водой и последующий осушение привели к изгибу и разрушению шельфового ледника Ларсен Б, что способствовало его обрушению в 2002 году.

Ранее ученые выяснили, откуда в шельфовых льдах Антарктиды взялась гигантская полынья размером Чехию.

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