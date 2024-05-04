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Французский министр экономики сбил велосипедиста в Париже

Figaro: в Париже министр экономики Франции Ле Мэр сбил велосипедиста

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Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста в пятницу 3 мая в Париже. Об этом сообщает газета Figaro.

«Около 19:30 в эту пятницу, 3 мая, министр экономики Брюно Ле Мэр попал в дорожно-транспортное происшествие с велосипедистом в 6-м округе Парижа. Велосипедист якобы проехал на красный свет, когда его сбил министр, управлявший личным автомобилем», — говорится в сообщении.

Велосипедист получил травму головы и был доставлен в больницу. О его состоянии неизвестно. Министр прошел тесты на алкоголь и наркотики. Они оказались отрицательными. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

До этого стало известно, что в Химках несколько авто пострадали при взрыве самогонного аппарата в квартире. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ранения. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигранты на каршеринге улетели в котлован, уходя от погони ДПС.

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