В Германии обеспокоились рекордным оттоком денег из страны

Германия столкнулась с рекордными темпами оттока денежных средств из страны, заявил в интервью изданию Tagesspiegel лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

«Наша экономика сильная. Однако в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца — прим. ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах», — заявил политик.

По мнению Мерца, Германия остро нуждается в экономической программе, которая улучшила бы бизнес-климат в стране.

Минфин ФРГ признает наличие проблем в экономике. Так, в прошлом месяце глава ведомства Кристиан Линднер выразила беспокойство относительно роста ВВП страны, указав на необходимость структурных изменений.

Ранее Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции.