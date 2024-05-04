Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии обеспокоились рекордным оттоком денег из страны

Лидер немецкой партии ХДС Мерц: отток капитала достиг беспрецедентных масштабов

close
100%
Global Look Press

Германия столкнулась с рекордными темпами оттока денежных средств из страны, заявил в интервью изданию Tagesspiegel лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

«Наша экономика сильная. Однако в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца — прим. ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах», — заявил политик.

По мнению Мерца, Германия остро нуждается в экономической программе, которая улучшила бы бизнес-климат в стране.

Минфин ФРГ признает наличие проблем в экономике. Так, в прошлом месяце глава ведомства Кристиан Линднер выразила беспокойство относительно роста ВВП страны, указав на необходимость структурных изменений.

Ранее Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами