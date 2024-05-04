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Американский военный предрек отказ Украины от части своих территорий на переговорах

Подполковник США Дэвис: Украина откажется от части территорий на переговорах

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений. Об этом в эфире You Tube – канала Daniel Davis / Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Им точно придется отказаться от некоторых территорий. В обмен на это они смогут контролировать часть своей страны», — подчеркнул он.
По его словам, в случае такого развития событий Украина больше не будет терять свои территории и сможет сохранить жизни своих солдат. Подполковник считает, что эта перспектива реальна, если Киев сядет за стол переговоров.

Он также призвал Киев не испытывать иллюзий относительно условий мирного соглашения с Москвой. Оно, отметил Дэвис, не будет таким, каким его хотят видеть на Западе и на Украине, однако страна стоит перед перспективой более масштабных разрушений, если продолжит боевые действия.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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