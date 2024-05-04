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Лера Кудрявцева объяснила, почему заговорила об алкоголизме Волочковой

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что искренне хотела помочь Волочковой

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РИА Новости/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева посетовала в своем Telegram-канале, что ее попытки помочь Анастасии Волочковой оказались напрасны.

«Зря, все зря. Всегда проще стоять в сторонке в белом пальто. А мне жаль, мне не все равно. Я тот спасатель, которой всех жаль», — поделилась женщина.

Кудрявцева добавила, что заговорила об алкоголизме Волочковой, так как хотела помочь своей подруге, а не для того, чтобы вызвать скандал. В то же время телеведущая отметила, что помогать нужно тем людям, которые сами признают свою проблему. Анастасия Волочкова же «счастлива в своем иллюзорном мире».

«Ну а мы, что мы...Челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны», — заявила знаменитость.

Она также пожелала Волочковой «настоящих друзей» — тем самым, видимо, телеведущая сделала отсылку к словам балерины. Недавно Волочкова возмутилась словами Кудрявцевой и призналась, что считала телеведущую «своим другом». Балерина заявила, что если бы Кудрявцева за нее действительно переживала, то позвонила по телефону, а не высказывалась публично.

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