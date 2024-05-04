Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию его схождения ведет Первый канал.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

По священной традиции, Благодатный огонь как религиозную святыню развозят в разные государства.

Ранее в этот день делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня.

Незадолго до этого суд Афин полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения благодатного огня. Он написал об этом книгу и разместил на YouTube видео, где Архиепископ Исидор — хранитель и настоятель Храма Гроба Господня в Иерусалиме, который ежегодно участвует в этой церемонии, признается, что это он зажигает благодатный огонь. Пять последних лет журналист судился с Иерусалимским патриархатом.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как и когда проходит церемония схождение Благодатного огня и почему она окутана тайной.