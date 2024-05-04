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В Иерусалиме передали Благодатный огонь для России

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь для России

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Ariel Schalit/AP

Представителям делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) в Иерусалиме передали частицу Благодатного огня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФАП.

«Делегация фонда получила Благодатный огонь и направляется в аэропорт», — сказали в фонде.

Утром 4 мая делегация ФАП вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидалась сошествие Благодатного огня.

В этот же день израильская полиция усилила меры безопасности возле Старого города в Иерусалиме в связи с тем, что в храме Гроба Господня ожидается чудо схождения Благодатного огня.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня).

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее греческого журналиста Аликакоса оправдали в суде за информацию о происхождении благодатного огня.

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