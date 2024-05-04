РФ и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины и в Черноморском бассейне

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин провел переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром касательно ситуации вокруг Украины и в Черноморском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины», — указывается в публикации.

Кроме того, замглавы ведомств поговорили о ситуации в Черноморском бассейне и сошлись во мнении о необходимости срочного прекращения боевых столкновений в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта.

«С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение и развитие плодотворного взаимодействия», — заключается в сообщении.

В конце апреля стало известно, что в ближайшее время Москва и Анкара проведут консультации по многосторонним вопросам — в том числе тем, которые стоят на повестке ООН.

Ранее турецкий депутат осудил антироссийские санкции стран Запада.