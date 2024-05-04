Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины и в Черноморском бассейне

Замглавы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию по Украине и Черноморскому бассейну

close
100%
Depositphotos

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин провел переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром касательно ситуации вокруг Украины и в Черноморском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины», — указывается в публикации.

Кроме того, замглавы ведомств поговорили о ситуации в Черноморском бассейне и сошлись во мнении о необходимости срочного прекращения боевых столкновений в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта.

«С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение и развитие плодотворного взаимодействия», — заключается в сообщении.

В конце апреля стало известно, что в ближайшее время Москва и Анкара проведут консультации по многосторонним вопросам — в том числе тем, которые стоят на повестке ООН.

Ранее турецкий депутат осудил антироссийские санкции стран Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами