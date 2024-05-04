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Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии после новостей о «прощании» с актером

Дочь актера Уиллиса Румер заявила, что больной отец чувствует себя хорошо

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Дочь актера Брюса Уиллиса Румер рассказала о его состоянии после новостей о «прощании» со страдающей от лобно-височной деменции звездой «Крепкого орешка». Актрису цитирует издание People.

«Он чувствует себя действительно хорошо. Сегодня пойду к нему в гости с дочкой Луэттой», — сказала 35-летняя Румер журналистам на благотворительном медицинском форуме Best Medicine Gala.

Уиллис уверена, что открытое рассказывание о диагнозе отца, которого решила придерживаться семья, помогает другим людям,

«Думаю, для меня в этом опыте самым невероятным стало обнаружить, как мой отец любим, и это было настолько очевидно, когда мы делились деталями о его здоровье. Если наш опыт приносит кому-нибудь надежду — что бы ни происходило в семье — если он приносит утешение кому-то другому, проходящему через подобноеа для меня это — все», — заключила Уиллис.

Накануне инсайдер сообщил, что экс-супруга Уиллиса актриса Деми Мур готовится к прощанию с ним.

«Это горько, но в то же время вдохновляюще. Она восхищается Брюсом и готовится к их эмоциональному прощанию», — признался источник издания.

Ранее Лазарев пожаловался, что «дико скучает» по детям из-за работы.

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