Раненные в СВО военные получили боевые спецпротезы

Трое раненных в зоне спецоперации военных получили боевые спецпротезы и добровольны вернулись на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего Московского протезно-ортопедического центра в Симферополе Андрея Лузана.

«Мы все это воплощаем в реальность, потому что (у раненых бойцов) другого варианта нет — вернуться в зону проведения СВО. И боец должен быть готов и уверен на все 100 %, что у него из рук не вылетит боевое оружие и крепление поэтому должно быть надежным», — сказал Лузан.

По его словам, на сегодняшний день таких заказов пока что порядка трех. Модели протезов, которые были предоставлены бойцам в центре, имеют модульную систему компоновки, которая позволяет с помощью системы «быстросъема» менять насадки.

До этого председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявляла, что сотрудники организации разрабатывают единую модель комплексной реабилитации ветеранов спецоперации, которая поможет оказывать поддержку оперативно и в полном объеме.

Участвовавшая в круглом столе председатель общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» Елена Волохова рассказала о программе «Шагаем вместе 2.0», которая состоит из серии мастер-классов по пользованию протезами.

По ее словам, людям, которые только получили протезы, важно увидеть, как ими пользуются другие — как ходят, поднимаются по лестнице, ведут активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что полтысячи российских ветеранов получат более комфортные условия жилья.