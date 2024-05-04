Сябитова заявила, что россиянки больше не мечтают об иностранцах после СВO

Телеведущая Роза Сябитова поделилась, что с началом СВО у россиянок появилось «ярко выраженное чувство патриотизма». Ее слова передает mk.ru.

«Сейчас ситуация на нашем брачном рынке действительно кардинально изменилась. Речи об иностранных женихах вообще не идет. Про них даже никто и не вспоминает», — порадовалась сваха.

Сябитова призналась, что ей нравится нынешняя тенденция, и заявила, что всегда выступала «за отечественного производителя». Телеведущая пояснила, что российские мужчины заточены под местных женщин, в то время как россиянки устроены по-другому и могут жить с представителями любой национальности.

«У нас, россиянок, есть особый ген, который передается из поколения в поколение. Мы служим мужу! Для нас семья очень важна, а национальность супруга роли не играет», — считает женщина.

Ведущая «Давай поженимся» подчеркнула, что вкусы мужчин тоже изменились из-за СВО. Им перестали нравится женщины с «губами-уточками» и «наращенными ресницами». Они стали чаще обращать внимание «на настоящих девушек, которые любят готовить и рожать детей».

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