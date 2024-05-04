Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Манчестер Сити»: Месси был генетически модифицирован

Экс-игрок «Манчестер Сити» Бартон: Месси давали гормон роста в молодости

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джои Бартон заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в молодом возрасте принимал стероиды, что повлияло на его рост. Его слова приводит Daily Mail.

«Месси был генетически модифицирован в молодом возрасте, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства для того, чтобы помочь ему вырасти. Насколько я знаю, больше никто не делал подобного», — заявил Бартон.

В в 1997 году медицинское обследование показало, что у Месси дефицит гормона роста (GHD), из-за чего он должен был ежедневно колоть себе инъекции с гормоном роста.

После 11 матчей сезона «Интер Майами» с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым «Реала Солт-Лейк». Однако у команды есть одна игра в запасе.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

С 2003 по 2021 год Месси выступал за каталонскую «Барселону».

Ранее тренер «Интер Майами» заявил, что не дает Месси установки перед матчем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами