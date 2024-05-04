На Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров

Власти Украины заговорили о возможности мирных переговоров, потому что социологические опросы свидетельствуют об усталости украинцев от непрекращающихся боевых действий. Такое мнение выразили украинские эксперты, опрошенные журналом «Фокус».

По словам политолога Олега Постернака, смена риторики произошла в феврале текущего года, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении в Швейцарии конференции по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Киев прислушивается к настроению граждан страны, которые устали от обстрелов. Власти корректируют свои заявления в соответствии с социологическими замерами общественного мнения, сказал эксперт.

«Украинские власти понимают, что нельзя постоянно гнуть линию «войны до победного конца», отдаленную и очень туманную. Нужно поддержать и ту часть общества, которая надеется на мир», — заявил Постернак.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Киев в последнее время допускает более миролюбивые заявления, чтобы оставить «пространство для маневров накануне саммита в Швейцарии».

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть предложения по урегулированию конфликта на Украине, но не потерпит, если с ней будут говорить на языке шантажа и угроз.

Ранее Медведев назвал тройную пользу от конференции по Украине в Швейцарии.