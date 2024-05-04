Минобороны сообщило о продвижении российских войск вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск за неделю продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав более двух тысяч украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские войска поразили живую силу и технику двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).

Военные также отразили четыре контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад ВСУ в районах Богдановки, Георгиевки, Красногоровки и Часовом Яре ДНР.

Украинские войска потеряли более 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в числе которых четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.

2 мая Минобороны России сообщало, что войска РФ заняли более выгодные рубежи в ДНР и нанесли поражение наемникам «Иностранного легиона».

1 мая глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что над Работино подняли российский флаг.

Сообщалось также, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.