КСОРС получил разрешение от Австрии посетить мероприятия в Маутхаузене

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский рассказал, что сначала Координационный союз организаций российских соотечественников (КСОРС) получил от австрийского комитета Маутхаузена отказ на возможность участия в этом году в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, но позже этот отказ был отозван. Слова дипломата передает РИА Новости.

Любинский рассказал, что в этом году посольство и Организация соотечественников получили отказ после подачи заявки на участие в мероприятии.

«Посольство было вынуждено выступить с предельно жестким заявлением, комментариями на этот вопрос, и, к нашему позитивному удивлению, реакция последовала быстро - этот отказ для соотечественников был отозван», — рассказал посол.

В апреле российское посольство в Австрии сообщало, что получило отказ в участии в памятной церемонии по случаю освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен.

11 апреля министерство иностранных дел России вызвало посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера в связи с высылкой двух российских дипломатов по решению Вены. В МИД уточнили, что в ходе общения с послом ему указали на то, что действия Вены — это недружественный шаг, который «еще более отягощает находящиеся в кризисе» отношения двух государств.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался о судьбе отношений России и Запада.