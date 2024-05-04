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Tesla подала в суд на индийскую компанию из-за товарного знака

Tesla подала иск против компании из Индии за использование товарного знака

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Tyrone Siu/Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla подал иск о нарушении прав на товарный знак против индийской Tesla Power India, сообщает The Indian Express.

Компания Илона Маска обратилась с заявлением в Высокий суд Дели. В Tesla сочли незаконным использование индийским производителем торговых марок Tesla Power и Tesla Power USA.

В свою защиту Tesla Power India заявила суду, что не намерена производить электромобили или продавать электромобили других компаний под своим товарным знаком или любым другим брендом, «обманчиво похожим или использующим слово Tesla».

Спор произошел на фоне обсуждений относительно выхода американской Tesla на рынок Индии. В начале апреля сообщалось, что компания планирует направить в страну команду специалистов из США для оценки потенциальных площадок под строительство завода по производству электромобилей стоимостью до $3 млрд.

Ранее стало известно, что Маск отложил планы строительства заводов Tesla в Индии и Мексике.

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