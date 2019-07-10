Медведчук попросил Медведева об отмене санкций
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Российским премьером Дмитрием Медведевым попросил отменить санкции для украинских предприятий.
Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что стороны вернулись к теме тарифов и цен на газ.
«Попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий», — сказал он.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.