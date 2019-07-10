Медведчук попросил Медведева об отмене санкций

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Российским премьером Дмитрием Медведевым попросил отменить санкции для украинских предприятий.

Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что стороны вернулись к теме тарифов и цен на газ.

«Попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий», — сказал он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.