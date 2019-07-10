Путин «из уважения» не ввел санкции против Грузии

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Российский президент Владимир Путин принял решение не накладывать санкционные ограничения на Грузию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, это объясняется уважением к народу Грузии.

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все говорят», — сказал Путин.

Он добавил, что «много чести» заводить уголовные дела против таких журналистов, а также подчеркнул, что он ничего не предпринимает, чтобы не осложнять отношения между российской и грузинской сторонами.

Ранее сообщалось, что мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, «шокирована» инцидентом с сыном.

Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.