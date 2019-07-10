Путин «из уважения» не ввел санкции против Грузии
Российский президент Владимир Путин принял решение не накладывать санкционные ограничения на Грузию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, это объясняется уважением к народу Грузии.
«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все говорят», — сказал Путин.
Он добавил, что «много чести» заводить уголовные дела против таких журналистов, а также подчеркнул, что он ничего не предпринимает, чтобы не осложнять отношения между российской и грузинской сторонами.
Ранее сообщалось, что мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, «шокирована» инцидентом с сыном.
Вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.