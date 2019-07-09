Путин выступил против санкций в отношении Грузии
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Президент РФ Владимир Путинзаявил, что не считает нужным вводить новые санкционные меры против Грузии, передает ТАСС.
По его словам, экономические санкции не надо вводить из-за уважения к грузинскому народу.
«Я бы не стал этого делать именно из уважения», — пояснил Путин.
Как отметил президент, введение санкционных мер осложнит отношения Грузии и России.
В свою очередь Госдума РФ рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.
Санкции могут коснуться приостановки денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды.