Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Президент РФ Владимир Путинзаявил, что не считает нужным вводить новые санкционные меры против Грузии, передает ТАСС.

По его словам, экономические санкции не надо вводить из-за уважения к грузинскому народу.

«Я бы не стал этого делать именно из уважения», — пояснил Путин.

Как отметил президент, введение санкционных мер осложнит отношения Грузии и России.

В свою очередь Госдума РФ рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.

Санкции могут коснуться приостановки денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды.