Американский предприниматель и основатель частной военной компании Эрик Принс заявил о затруднениях, с которыми сталкиваются США в развитии своего военного потенциала из-за ошибок в политике и стратегии, принятых руководством страны. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в журнале IM-1776.

Принс отметил, что текущий военный потенциал Америки и способность проецировать силу в мире вызывают серьезные сомнения.

Предприниматель указал на стратегию «вечных войн», которую продолжают следовать США, считая, что страна оторвана от реальности и движется вперед, игнорируя уроки истории.

Принс также выразил мнение, что текущая военная политика американского правительства ориентирована на интересы небольшого круга корпораций-подрядчиков, а не на реальную победу в вооруженных конфликтах.

Кроме того, основатель компании отметил, что после распада Советского Союза власти Вашингтона решили расширять НАТО вместо того, чтобы закончить существование альянса. По его мнению, страна отказалась от возможности конструктивного взаимодействия с Россией под влиянием «неоконсерваторов и военно-промышленного комплекса».

Ранее у США обнаружились проблемы с возможностью тестирования гиперзвукового оружия.