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Над Украиной заметили загадочное свечение, похожее на огромный метеорит

ТСН: в небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения

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NASA

В ночь на 1 мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка «без взрывов». Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным канала, вспышка была зафиксирована над Днепропетровской и Харьковской областями.

Телеканал предполагает, что это событие может быть связано с метеором или «другим космическим явлением».

Пока официальных комментариев по этому поводу нет. Кроме того, сообщается, что вспышка, вероятно, была видна также на Полтавской, Сумской областях, в частях Запорожской области, контролируемых ВСУ, и возможно в других регионах.

В прошлом году людей в Австралии напугал мощный взрыв и вспышка света. Как рассказали очевидцы инцидента, около девяти часов вечера они увидели вспышку в небе, а потом услышали громкий взрыв. Не понимая, что произошло, люди начали искать информацию в местных соцсетях. Чуть позже астроном Австралийского национального университета Брэд Такер рассказал, что в земной атмосфере сгорел обломок астероида размером с баскетбольный матч.

Ранее ученые нашли блуждающий осколок Луны в околоземном пространстве.

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