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Захарова резко отозвалась о намерениях ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

Захарова резко осудила возможность выдачи ЕС Киеву украинцев призывного возраста

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла чрезвычайно резкой критике заявление министра обороны Польши Владислав Косиняка-Камыша, сказавшего о необходимости передать Украине граждан призывного возраста. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

Комментируя высказывание Косиняка-Камыша о том, что Европейский союз намеревается принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста, о чем ведет с Киевом переговоры, Захарова назвала европейских политиков и чиновников «редкостными мразями», готовых провернуть в «коррупционно-политической мясорубке» последнего украинца.

Ранее Захарова заявила, что двоякое отношение к решениям Международного уголовного суда (МУС) со стороны Соединенных Штатов говорит о «расслоении сознания» в Белом доме.

28 апреля МИД России отверг идею обменять замороженные активы на новые регионы.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в обмене жизней украинцев на деньги США.

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