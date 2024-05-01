Захарова резко отозвалась о намерениях ЕС выдать Киеву украинцев призывного возраста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла чрезвычайно резкой критике заявление министра обороны Польши Владислав Косиняка-Камыша, сказавшего о необходимости передать Украине граждан призывного возраста. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

Комментируя высказывание Косиняка-Камыша о том, что Европейский союз намеревается принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста, о чем ведет с Киевом переговоры, Захарова назвала европейских политиков и чиновников «редкостными мразями», готовых провернуть в «коррупционно-политической мясорубке» последнего украинца.

Ранее Захарова заявила, что двоякое отношение к решениям Международного уголовного суда (МУС) со стороны Соединенных Штатов говорит о «расслоении сознания» в Белом доме.

28 апреля МИД России отверг идею обменять замороженные активы на новые регионы.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в обмене жизней украинцев на деньги США.