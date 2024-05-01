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Силовики избили оппозиционного политика на митинге в Тбилиси, он в больнице

На митинге в Тбилиси силовики избили главу оппозиционной партии Хабеишвили

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Irakli Gedenidze/Reuters

Грузинские силовики в ходе разгона митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», депутата парламента Левана Хабеишвили. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Политик находится в больнице, откуда он записал видеообращение к своим сторонникам, в котором пообещал продолжить борьбу против этого закона, который в Грузии пытаются принять во второй раз.

Врач Хабеишвили рассказал, что у него зафиксирован перелом носа и Хабеишвили дана рекомендация к госпитализации, однако политик пока не принял решение. На опубликованной «Мтавари архи» фотографии можно увидеть, что у депутата заплыл левый глаз после избиения.

По информации телеканала, в данный момент он находится на операции.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала силовиков прекратить разгон митингующих.

Ранее парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.

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