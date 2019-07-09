Саакашвили сломал руку женщине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроил потасовку в здании суда Одессы, передает «Украина.ру».

В ходе потасовки Саакашвили ударил пожилую женщину.

Женщина упала и сломала руку, она находится в больнице.

Отмечается, что в суде зачитывался приговор по делу о покупке завода «Краяном» мэром города Геннадием Трухановым. Саакашвили является давним оппонентом Труханова.

В итоге суд полностью оправдал всех обвиняемых по делу «Краяна».