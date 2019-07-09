Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу. Об этом пишет сайт Znak.com со ссылкой на источники.

Отмечается, что Воробьев мог передать информацию в Польшу, так как имел недвижимость в этой стране, второе гражданство и учился там в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что главе РФ Владимиру Путину доложили об уголовном деле против помощника его полпреда.

5 июля, ФСБ арестовала Александра Воробьева по статье 275 УК России «Государственная измена». После задержания помощника полпреда поместили под стражу на два месяца до 4 сентября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.