Президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом, передает РИА «Новости». Об этом он сказал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Глава российского государства выразил надежду, что рано или поздно «здравый смысл восторжествует».

«Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация», — заявил Путин.

Он напомнил, что у России и Украины общая история и религиозная принадлежность.

Ранее Путин заявил, что в будущем российская и украинская стороны неизбежно сблизятся.