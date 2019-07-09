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Глава России Владимир Путин впервые высказался о санкциях в отношении Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вводить экономические запреты не нужно из-за уважения к грузинскому народу.

Путин добавил, что не стал бы предпринимать меры, которые осложнили отношения между двумя странами.

Он также сказал, что слова грузинского журналиста, который «что-то ляпнул, изображая из себя нечто» не стоят возбуждения уголовного дела.

Ранее Госдума рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.