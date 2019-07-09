Путин впервые высказался о санкциях в отношении Грузии
Глава России Владимир Путин впервые высказался о санкциях в отношении Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, вводить экономические запреты не нужно из-за уважения к грузинскому народу.
Путин добавил, что не стал бы предпринимать меры, которые осложнили отношения между двумя странами.
Он также сказал, что слова грузинского журналиста, который «что-то ляпнул, изображая из себя нечто» не стоят возбуждения уголовного дела.
Ранее Госдума рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.