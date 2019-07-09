Путин об уголовном деле против Габунии: много чести, пусть вещает дальше
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос про оскорбившего его журналиста, сообщает РИА «Новости».
Путин прокомментировал идею о возбуждении дела в отношении Георгия Габунии по статье об оскорблении государства.
«Много чести..., пусть вещает дальше», — сказал Путин, отвечая на вопрос об оскорбившем его грузинском журналисте.
Телеведущий Георгий Габуния начал программу на грузинском канале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента. Ранее директор «Рустави 2» похвастался рейтингами после оскорбления Путина.