Путин об уголовном деле против Габунии: много чести, пусть вещает дальше

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос про оскорбившего его журналиста, сообщает РИА «Новости».

Путин прокомментировал идею о возбуждении дела в отношении Георгия Габунии по статье об оскорблении государства.

«Много чести..., пусть вещает дальше», — сказал Путин, отвечая на вопрос об оскорбившем его грузинском журналисте.

Телеведущий Георгий Габуния начал программу на грузинском канале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента. Ранее директор «Рустави 2» похвастался рейтингами после оскорбления Путина.