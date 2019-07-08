Порошенко дал совет новой власти по телемостам с Россией

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости дать решительный отпор телемостам с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте его партии «Европейская справедливость».

Он заявил, что власть и общество Украины должны дать решительный отпор «информационной диверсии», которая является «частью гибридной войны» РФ против Украины.

Порошенко призвал созвать совет по вопросам телевидения и запретить вещание каналов, связанных с РФ.

Он отметил, что украинская власть не определилась, где место Украины.

Ранее Порошенко нецензурно обозвал журналиста Анатолия Шария, который баллотируется в Раду. Он назвал его «кремлевским ублюдком», который за 30 сребреников покупает молодых людей.