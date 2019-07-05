NYT назвала встречу Путина и Папы «столкновением мировоззрений»

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Папа Римский Франциск рассматривается многими европейскими либералами как самый главный нравственный авторитет, выступающий против возрождения популизма и демонизации мигрантов. Как пишет The New York Times, многие выступающие против миграции политики, противники прав меньшинств и националисты считают российского президента Владимира Путина «альтернативным папой».

Как замечает издание, с этой точки зрения встреча главы государства и понтифика 4 июля была встречей людей, которые являются знаменосцами конкурирующих взглядов на христианство на европейском континенте, и отражает идеологическую поляризацию между либералами и националистами, раскалывающую Запад. Отмечается, что Путин как обычно опоздал на час. На первую встречу с Папой в 2013 году он опоздал на 50 минут, а в 2015 году задержался больше, чем на 60 минут. Российский лидер и понтифик обменялись подарками, а между ними состоялся — как впоследствии заявил Ватикан – «сердечный» разговор, который касался положения католической церкви в России, экологических проблем, а также политической ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Подчеркивается, что встреча дала возможность Путину «навести блеск» на свою репутацию мирового лидера, а для Франциска взаимодействие с политиком важно для защиты христиан на Ближнем Востоке. Кроме того, Папа стремится к улучшению отношений с РПЦ.