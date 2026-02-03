Размер шрифта
Минздрав Красноярского края сообщил о пострадавших детях в ДТП

Минздрав: пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы

В результате ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали семь человек, из них шесть несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

»<...> после аварии было госпитализировано 7 пострадавших: 2 в Бородинскую городскую больницу и 5 в Канскую межрайонную больницу», — говорится в сообщении.

Троих пострадавших 17-летних подростков санавиацией транспортировали в больницу Красноярска — двое детей находятся в состоянии средней тяжести и один — в стабильно тяжелом.

Позднее, в Минздраве уточнили, что в областную больницу перевезли еще одну пострадавшую — девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло 2 февраля на 965-м км трассы Р-255 «Сибирь», где столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик. По данным МВД, водитель большегруза Iveco буксировал модульный дом, который отсоединился и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью».

За рулем грузовика находился 50-летний мужчина, ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истек в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил, уточнили в МВД.

В результате автоаварии, по уточненным данным МВД, не выжили пять человек, среди них — трое несовершеннолетних. Уточняется, что абитуриенты ведомственного вуза Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН. По информации СМИ, молодые люди ехали на врачебную комиссию для поступления.

Ранее водителя грузовика задержали по делу о ДТП с детьми под Красноярском.
 
