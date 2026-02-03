Капризов повторил рекорд НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в овертайме с момента дебюта в лиге.

В ночь на 3 февраля «Миннесота» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Капризов оформил дубль, забросив свою вторую шайбу в дополнительное время.

Капризов с момента своего дебюта в лиге в 2021 году забросил 14 шайб в дополнительное время, что является повторением рекорда НХЛ на данном отрезке. Такое же количество подобных шайб имеет форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо.

По итогам встречи с «Монреалем» Капризов был признан первой звездой. Второй и третьей звездами также стали игроки «Уайлд» Брок Фэйбер (1+0) и Куинн Хьюз (0+3).

«Миннесота» идет на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 76 очков за 57 матчей. «Монреаль» расположился на четвертой позиции в Восточной конференции, имея в активе 70 баллов после 56 матчей. В следующей игре «Миннесота» сразится с «Нэшшвил Предаторз» 5 февраля.

Ранее Александр Овечкин вышел на десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф.